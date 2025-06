Le Real Madrid va tenter une opération désespérée pour recruter son futur milieu de terrain !

Dans un peu plus d’une semaine, le 18 juin prochain, le Real Madrid lancera son aventure en Coupe du Monde des Clubs face à Al Hilal. Une compétition que certains prennent un peu à la légère, mais qu’à Madrid, on souhaite absolument remporter pour tenter d’effacer tant bien que mal les souvenirs d’une saison 2024/2025 assez décevante. Tout comme Xabi Alonso veut logiquement démarrer sa carrière d’entraîneur merengue sur une bonne note.

Pour y parvenir, le Real Madrid est en train de réaliser un mercato assez animé, avec les arrivées déjà officialisées de Dean Huijsen ou de Trent Alexander-Arnold, et l’objectif est d’en faire de même pour le latéral gauche de Benfica Alvaro Carreras. Il est aussi question de l’arrivée d’un possible numéro 9, dans un rôle à la Joselu. Mais le dossier le plus complexe reste celui du milieu de terrain. L’état-major madrilène veut remplacer Luka Modric et dans une moindre mesure Toni Kroos, et c’est donc un dossier périlleux sur lequel il ne faudra pas se tromper.

Xabi Alonso a tranché

De nombreux noms étaient sortis jusqu’ici, et comme l’indique AS, le Real Madrid a fait un choix définitif. Les Merengues vont ainsi foncer sur Martin Zubimendi (Real Sociedad). Un nom qui revient de façon incessante depuis la fin de la saison, mais tout le monde était convaincu que sa signature à Arsenal était actée. Les Madrilènes ne lâchent donc pas l’affaire et ont écouté Xabi Alonso, qui avait inscrit son nom devant celui de bien d’autres joueurs sur sa liste de vœux.

Les Merengues hésitaient aussi à cause de son prix jugé trop élevé, à savoir 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. La direction va d’ailleurs tenter de faire baisser ce prix de vente, essayant notamment de proposer des joueurs en échange. Les Madrilènes savent aussi qu’ils ne vont pas s’aligner sur le salaire proposé par Arsenal, qui serait de 10 millions d’euros net, et ils pourraient lui en proposer 6 ou 7, ne souhaitant pas déséquilibrer la hiérarchie salariale de l’effectif. S’il souhaite jouer à Madrid, celui qui était titulaire face à la France en Ligue des Nations va ainsi devoir faire des efforts financiers. Affaire à suivre…