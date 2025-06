Le Real Madrid veut jouer un mauvais tour à Benfica pour Álvaro Carreras

D’après les informations de Sport, le Real Madrid pourrait bien faire un sale coup à Benfica. Selon le média catalan, l’écurie madrilène envisage de lever la clause libératoire d’Álvaro Carreras dès le 1er juillet, au moment où les Lisboètes pourrait disputer les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le latéral gauche, convoqué par le club portugais pour le tournoi, est au centre d’un bras de fer entre les deux institutions.

La suite après cette publicité

Benfica a refusé de négocier un transfert en dessous de la clause de 50 M€, frustrant les plans merengues, qui voulaient inclure Carreras dans l’équipe de Xabi Alonso pour le Mondial des clubs. Si le club portugais passe la phase de groupes et que la Maison blanche active la clause à temps, Carreras deviendrait automatiquement joueur merengue… et serait indisponible pour les quarts avec son club actuel. Une option légalement possible, mais jugée peu probable dans les hautes sphères espagnoles, Florentino Pérez ne souhaitant pas alimenter les tensions avec Benfica.