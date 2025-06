Le Real Madrid veut faire un surprenant coup "à la Joselu"

L’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas permis au Real Madrid de poursuivre sur sa vague des succès des années précédentes. Au contraire même puisque le club espagnol a certes remporté la Super Coupe d’Europe et le Mondial des Clubs sous son ancienne version mais a fini cette saison sans aucun titre majeur. Tout juste, l’attaquant français a terminé Pichichi et Soulier d’Or européen mais sa présence a surtout déséquilibré le collectif de la Casa Blanca où les stars offensives n’ont pas toujours donné le meilleur en matière de replis défensifs.

Carlo Ancelotti n’est pas parvenu à trouver la bonne formule. Résultat, après avoir échoué en Ligue des Champions, en Copa del Rey et en Liga, le mythique coach italien a rendu son tablier. C’est à son successeur Xabi Alonso qui revient la tâche de relancer les Merengues. Outre les dossiers Huijsen et Alexander-Arnold déjà scellés, en plus probablement d’Álvaro Carreras et possiblement de Franco Mastantuono, le nouvel entraîneur madrilène a demandé un profil un peu spécial qui n’existe pas dans l’effectif actuel.

Un profil à la Joselu souhaité

Il souhaiterait voir un numéro 9 à bas coût débarquer dans la même veine qu’un Joselu il y a deux ans. Resté seulement une saison, l’attaquant alors âgé de 33 ans jouait le rôle de 12e, voire 13e ou 14e homme. Ses entrées régulièrement décisives permettaient au Real de faire pencher la balance de son côté dans les fins de matchs. Il a tout de même inscrit 17 buts en 49 matchs toutes compétitions, la plupart comme remplaçant. Joueur de surface, il pouvait également faire la différence sur le jeu de tête, un domaine dans lequel le club de la capitale a de gros manques.

Mbappé, Endrick, Vinicius ou encore Rodrygo, aucun de ces joueurs n’est un spécialiste du jeu aérien. D’après les informations de AS, un nom est déjà étudié par la direction : Ante Budimir. L’attaquant croate de 33 ans sort d’une saison pleine en Liga avec pas moins de 21 buts marqués en 38 matchs de Liga (en plus de 4 passes décisives). Sous contrat jusqu’en 2027 avec Osasuna, il possède une clause libératoire de 20 M€, mais celle-ci est réduite à 8 M€ sur une période qui ne couvre pas la totalité du mercato.

Fort de la tête, expérimenté et pas cher

Ses qualités de buteur, de joueur de tête (il mesure 1m90) et d’expérience, en plus d’un montant très abordable pour le recruter en font un candidat idéal, d’autant qu’il ne serait pas compliqué à gérer dans un vestiaire malgré un temps de jeu réduit. AS cite tout de même trois autres noms avec Roberto Firmino, Willian José et Gonzalo mais ils partent tous avec une longueur de retard. Le premier coûterait cher en salaire, le second n’a pas les mêmes qualités de jeu aérien et le troisième est jeune et a besoin de temps de jeu. Le Real cherche plutôt à prêter son jeune avant-centre, auteur de 25 buts avec le Castilla.