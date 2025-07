Séoul FC - FC Barcelone : les compositions sont là

Ce jeudi, le FC Barcelone poursuit sa tournée asiatique et défie le Séoul FC afin de poursuivre sa préparation. Le club coréen mise sur un 4-4-2 avec Kang Hyeon-Mu dans les buts derrière Park Soo-Il, Yazan Al-Arab, Jeong Tae-Wook et Kim Jin-Su en défense. Jeong Seung-Won évolue en sentinelle avec Lee Sung-Mo à ses côtés tandis qu’Anderson Oliveira et Moon Seon-Min évoluent sur les ailes. Devant, Jesse Lingard épaule Cho Young-Wook en attaque.

De leur côté, les Catalans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Alejandro Baldé . Frenkie de Jong et Pedri se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Lamine Yamal, Dani Olmo et Raphinha.

Les compositions

Séoul FC : Kang - Park, Yazan, Jeong, Kim - Anderson, Jeong, Lee, Moon - Lingard, Cho

FC Barcelone : Garcia - Koundé, Araujo, Cubarsi, Baldé - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski