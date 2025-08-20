Le Barça reçoit des offres importantes pour Gerard Martín

Le FC Barcelone a récemment reçu plusieurs offres conséquentes pour Gerard Martín, dont une proposition supérieure à 15 millions d’euros formulée par les pensionnaires de Premier League, Wolverhampton selon Sport. Si le club catalan avait ouvert la porte à une vente au début de l’été, le joueur a clairement exprimé sa volonté de rester en Catalogne. Son entourage a d’ailleurs fermé la porte à toute négociation en août, confirmant que le défenseur ne veut en aucun cas quitter la Catalogne malgré l’intérêt grandissant de clubs étrangers.

Dans le contexte actuel, un départ apparaît peu envisageable. Le départ d’Íñigo Martínez a réduit les options en défense, et Hansi Flick a déjà utilisé Gerard Martín en défense centrale durant la pré-saison. Le Barça compte sur sa polyvalence pour renforcer son effectif, alors que Balde reste, pour le moment, le choix numéro un à gauche et que la progression de Jofre Torrents est aussi surveillée de près. Sauf offre jugée impossible à refuser, Gerard Martín devrait rester au moins jusqu’en janvier 2026, avant qu’une nouvelle décision ne soit prise en fonction de son temps de jeu.