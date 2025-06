Le Real Madrid fait face à deux problèmes dans le dossier Franco Mastantuono

Cette période de mercato est un peu particulière. Les championnats sont terminés et la Ligue des Champions s’est achevée par la victoire du PSG sur l’Inter samedi dernier. Pourtant, les joueurs ne sont toujours pas en vacances en ce qui concerne les grands clubs. Certains ont repris le chemin de l’entraînement, car dans 10 jours commence la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis et sa toute nouvelle formule à 32 équipes lancée par la FIFA.

On évoquait le PSG, le nouveau champion d’Europe est actif sur un mercato qui ferme ses portes une première fois le 10 juin pour les rouvrir une semaine plus tard. La direction fait son possible pour attirer Franco Mastantuono, la nouvelle pépite du football argentin. Jusque-là, le club français avait pris une longueur d’avance avec un accord de principe obtenu pour l’été 2026, laissant le milieu offensif encore un an à River Plate.

Le Real doit anticiper ses prévisions

Mais ces dernières heures, le Real Madrid a fait un retour fracassant dans ce dossier et est même très bien parti pour rafler la mise. Juan Califat, l’homme qui fait les transferts au sein de la Casa Blanca, a débarqué personnellement en Argentine pour rencontrer le joueur de 17 ans et son entourage. Le milieu offensif donnerait sa préférence au club espagnol, qui voit également deux problèmes majeurs avant de boucler cette opération.

Initiallement, le Real envisageait de recruter la perle de River Plate en janvier, mais voir le PSG avancer l’a contraint à anticiper ses plans. Il va falloir actionner la clause libératoire en proposant 45 M€, ce qui n’avait pas vraiment été planifié, selon AS. Une autre contrainte intervient d’après Sport, c’est l’effet de surbooking dans l’effectif madrilène. Certes Modric s’en va, mais avec la présence de Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz et Arda Güler, qui est déjà en manque de temps de jeu, le risque d’embouteillage et de répartition des temps de jeu est réel.