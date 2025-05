La presse argentine annonce une première recrue à venir au PSG

Gros talent du football argentin, Franco Mastantuono (17 ans) régale du côté de River Plate. Le milieu offensif compte d’ailleurs 19 apparitions en 2025 pour 7 buts et 4 offrandes avec les Millionaros. Dans le viseur de nombreux clubs comme le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain, il agite les cadors européens.

Cependant, une écurie toucherait au but à en croire les médias locaux Doble Amarilla et TyC Sports. Ainsi, les émissaires du Paris Saint-Germain et les dirigeants de River Plate se seraient rencontrés dans un hôtel de Buenos Aires avec les représentants du joueur pour formaliser un accord de principe pour que le joueur arrive en France en 2026.

Une arrivée en janvier 2026

Le joueur serait une demande personnelle de Luis Enrique pour le mercato et pourrait ainsi débarquer à l’hiver prochain, le laissant disponible à River Plate pour la Coupe du Monde des Clubs et pour une éventuelle épopée en Copa Libertadores. Majeur le 14 août prochain et pouvant donc partir pour un club européen au mercato estival, le joueur souhaite de son côté finir la saison en Argentine.

Celle-ci se déroulant sur l’année calendaire, le compromis est donc facile à trouver entre les différentes parties. Si le joueur a longtemps eu sa préférence pour le Real Madrid, les Merengues ne sont pas prêts à régler les 45 millions d’euros de sa clause libératoire contrairement au Paris Saint-Germain qui vient donc de prendre un avantage de taille dans ce dossier.