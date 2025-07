Barça : Laporta sort du silence après l’échec du dossier Nico Williams

C’est le gros échec du mercato du Barça. Priorité absolue au poste d’ailier gauche, Nico Williams était en négociations depuis plusieurs semaines avec la direction du Barça. Et après des semaines et des semaines de rumeurs dans la presse espagnole, Bilbao a annoncé contre tout attente la prolongation du joueur jusqu’en 2031. Une bombe alors que le Barça espérait conclure le dossier.

Ce jeudi, Joan Laporta s’est expliqué sur ce dossier et a donné quelques détails.« Deco a fixé un délai de 48 heures et s’ils n’acceptaient pas nos conditions, nous n’allions pas faire cette opération. Il y avait une énorme différence entre ce qu’on nous avait dit et ce qui s’est réellement passé au final. (…) L’agent de Nico est venu et s’est proposé à nous. Je préférais d’autres joueurs, mais Deco m’a convaincu de les écouter.»