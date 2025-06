Le Real Madrid veut jouer un sale tour au PSG

Peu à peu, le PSG place ses pions sur ce mercato estival 2025. Le club vient tout juste de célébrer son sacre en Ligue des Champions, et il y a fort à parier qu’il y a plus d’un Parisien qui a encore la gueule de bois. Mais dans les bureaux, Luis Campos et ses hommes ne chôment pas, et veulent frapper fort, et vite. Notamment à cause de ce Mondial des Clubs qui arrive très vite et cette nouvelle fenêtre mercato qui permet aux clubs de recruter du 1er au 10 juin inclus. Comme révélé par nos soins, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Illya Zabarnyi, le défenseur ukrainien de Bournemouth, pour renforcer sa charnière centrale.

La suite après cette publicité

Et ce n’est pas la seule opération qui est en cours du côté de la direction parisienne. Ce week-end, la presse argentine annonçait que Franco Mastantuono était très proche du PSG. Le club de la capitale aurait doublé tous les gros prétendants du milieu de terrain de River Plate, seulement âgé de 17 ans. Les Parisiens étaient ainsi prêts à mettre les 45 millions d’euros de sa clause libératoire, doublant ainsi le Real Madrid, entre autres.

Le Real Madrid revient en force

Mais voilà que selon le journaliste de Radio Marca Ramon Alvarez de Mon, les Merengues ne lâchent pas l’affaire et ont accéléré ces dernières heures, espérant reprendre l’avantage dans ce dossier. Une information qui a été confirmée en Argentine, par le média TNT Sports notamment, qui confirme le nouvel assaut des Merengues pour le joueur. Les décideurs madrilènes sont en train de discuter directement avec la pépite argentine pour la convaincre de rejoindre le Santiago Bernabéu.

La suite après cette publicité

Selon le média argentin, c’est en apprenant que le PSG avait lancé les grandes manoeuvres pour le recruter que le Real Madrid a réagi. Une chose est certaine, l’avenir du joueur s’écrira soit à Madrid, soit à Paris, et les autres pistes comme le FC Barcelone ne sont déjà plus vraiment d’actualité. Pour rappel, Santiago Solari, directeur du football du club de la capitale espagnole, pousse pour le recruter depuis des mois déjà. Affaire à suivre…