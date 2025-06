Real Madrid : les 5 pistes inattendues pour le poste de n°9

Le Real Madrid veut un nouveau numéro 9. Enfin plusieurs. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent changer certains numéros de maillot pour la saison 2025-26. Avec le départ de Luka Modric, Kylian Mbappé pourrait récupérer le numéro 10. C’est en tout cas la volonté de la Casa Blanca, qui le lui a proposé sans pour autant le forcer. L’idée des Merengues est qu’Enrick hérite ensuite du 9.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne le mercato, le club présidé par Florentino Pérez veut aussi un attaquant. Une information dévoilée hier par El Chiringuito. Proche du boss du Real Madrid, Josep Pedrerol, le présentateur vedette de l’émission, a révélé que les Madrilènes veulent un avant-centre supplémentaire dans l’équipe la saison prochaine, ainsi qu’un milieu de terrain. Des recrues qui sont attendues après la Coupe du Monde des Clubs.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid veut du sang neuf

En ce qui concerne le poste d’attaquant, la presse ibérique a parlé ces dernières semaines du fait que les Merengues voulaient mettre la main sur un profil à la Joselu. Un élément qui acceptera d’avoir un temps de jeu réduit mais capable de sortir du banc et de marquer des buts. El Chringuito a dévoilé ce mercredi la short-list des 5 attaquants suivis par les Madrilènes.

Ainsi, Patrik Schick (Bayer Leverkusen) et Dušan Vlahović (Juventus) sont cités. Des pistes plus surprenantes sont également citées, comme Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Ante Budimir (Osasuna) et Nick Woltemade (Stuttgart), l’une des révélations de Bundesliga. L’idée est d’avoir un attaquant d’appoint avec un profil différent du titulaire Kylian Mbappé et du jeune Endrick. De quoi offrir plus de solutions à Xabi Alonso, qui ne va pas s’en plaindre.