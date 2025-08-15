Menu Rechercher
Ligue 2 : premier succès de la saison pour Nancy, le Red Star chute contre Amiens

Par Jordan Pardon
1 min.
Nancy - Nîmes @Maxppp

Ce vendredi sonnait évidemment comme le retour attendu de la Ligue 1, mais aussi comme l’ouverture de la deuxième journée de Ligue 2. À l’occasion de ce multiplex, Amiens est allé décrocher le seul succès à l’extérieur. Les Picards se sont imposés 3-1 sur la pelouse du Red Star grâce à un doublé de Teddy Averlant, arrivé cet été de Boulogne-sur-Mer, et un but d’Ikia Dimi. Damien Durand avait marqué pour les locaux. Plus à l’est, Nancy a remporté son premier match de la saison, face à un autre promu : Boulogne-sur-Mer, repêché après la rétrogradation d’Ajaccio. L’unique but des Lorrains est à mettre au crédit de Fdaouch (18e).

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Amiens Amiens 4 2 +2 1 1 0 5 3
2 Logo Pau Pau 4 2 +2 1 1 0 3 1
3 Logo Troyes Troyes 4 2 +1 1 1 0 2 1
4 Logo Nancy Nancy 4 2 +1 1 1 0 1 0
5 Logo Laval Laval 2 2 0 0 2 0 4 4
6 Logo Clermont Clermont 2 2 0 0 2 0 2 2
7 Logo ASSE ASSE 1 1 0 0 1 0 3 3
8 Logo Guingamp Guingamp 1 1 0 0 1 0 3 3
9 Logo Le Mans Le Mans 1 1 0 0 1 0 3 3
10 Logo Reims Reims 1 1 0 0 1 0 2 2
11 Logo Dunkerque Dunkerque 1 1 0 0 1 0 2 2
12 Logo Montpellier Montpellier 1 1 0 0 1 0 1 1
13 Logo Bastia Bastia 1 1 0 0 1 0 1 1
14 Logo Rodez Rodez 1 1 0 0 1 0 0 0
15 Logo Grenoble Grenoble 1 2 -1 0 1 1 2 3
16 Logo Red Star Red Star 1 2 -2 0 1 1 2 4
17 Logo Boulogne Boulogne 0 1 -1 0 0 1 0 1
18 Logo Annecy Annecy 0 1 -2 0 0 1 0 2
Voir le classement complet

En parallèle, Grenoble a réussi à sauver les meubles en accrochant Laval à domicile (1-1). Titouan Thomas et Nesta Elphege ont marqué les deux buts du match. Bastia et Pau se sont quittés sur le même score, à deux différences près : les deux équipes ont écopé d’un carton rouge (Meddah pour Pau, Ducrocq pour Bastia après un moment de tension). Enfin, personne n’a été en mesure de faire la décision entre Clermont et Troyes (0-0). Les Auvergnats avaient pourtant cru s’imposer dans le temps additionnel, mais Fakili a finalement vu son but être refusé pour hors-jeu. Son coéquipier Mazeyrat a été expulsé une minute plus tard.

Pub. le - MAJ le
