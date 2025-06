Le Real Madrid est en train de conclure la signature d’une pépite marocaine

Depuis des années déjà, le Real Madrid a un peu changé sa politique de mercato. Les Merengues ne font plus partie des clubs qui dépensent le plus, et ont organisé leur politique de recrutement autour de trois gros piliers : la signature de jeunes joueurs prometteurs, l’arrivée de joueurs confirmés pour 0€ à l’image de Trent Alexander-Arnold cet été et des grosses dépenses principalement pour des gros joueurs comme Jude Bellingham.

Concernant le recrutement de jeunes joueurs, cette stratégie mise en place par le génie du scouting Juni Calafat s’est avérée particulièrement réussie. L’objectif est d’aller chercher des jeunes prometteurs qui jouent dans des marchés pas spécialement puissants financièrement avant qu’ils ne rejoignent un autre gros club et deviennent bien trop chers et inaccessibles. Fede Valverde en est peut-être le meilleur exemple.

Gros coup des Merengues

Et le Real Madrid est sur le point de conclure l’arrivée d’une nouvelle pépite. Selon Marca, c’est bouclé pour Abdellah Ouazane, le milieu de terrain de 16 ans seulement qui évolue à l’Ajax, où son contrat expire à la fin du mois. Un gros coup, dans la mesure où l’international marocain U17 a été élu meilleur joueur de la CAN de cette catégorie d’âge, et que beaucoup d’autres gros clubs en Europe souhaitaient l’attirer dans leurs filets.

Après avoir discuté avec bon nombre de ces cadors européens, dont le FC Barcelone, le joueur a tranché en faveur des Merengues. Il devrait d’abord rejoindre l’équipe U19 du Real Madrid, avec qui il pourra notamment disputer l’UEFA Youth League, et envisager quelques apparitions avec le Real Madrid Castilla. Et nul doute que s’il est aussi prometteur que l’affirment les spécialistes du foot africain, on devrait le voir relativement rapidement en équipe première…