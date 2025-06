Espagne : Oyarzabal est dégoûté par la défaite aux tirs au but

Le Portugal est venu à bout de l’Espagne dans une finale complètement folle (2-2) qui s’est jouée sur les tirs au but. Après la rencontre, Mikel Oyarzabal n’a pas caché sa déception au micro de La 1 :

La suite après cette publicité

«C’est dommage. Arrivé jusqu’ici, les penalties font encore plus mal. Il faut apprécier tout ce qu’on a fait. C’est très dur. Mais avec le temps, on en verra la valeur. Nous avons eu plus de difficultés en deuxième mi-temps. La fatigue aussi, mais ils ont fait un pas en avant grâce à des remplacements explosifs. Je suis fier de l’équipe. Nous allons nous battre pour être proches d’un nouveau titre»