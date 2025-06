Cinq choses à savoir sur Eric Smith, la cible prioritaire de l’OL en défense

Au terme d’une saison tumultueuse, l’OL s’est qualifié pour la prochaine campagne de Ligue Europa. Un accomplissement pour des Gones qui auraient pu tout perdre lors des dernières semaines de la cuvée 2024-2025. Désormais, les Lyonnais doivent se préparer à leur rendez-vous face à la DNCG le 24 juin prochain. Un rendez-vous crucial pour leur maintien en Ligue 1 et au cours duquel les dirigeants rhodaniens devront présenter des comptes bien plus rassurants que ceux présentés il y a quelques mois. Avec la vente de Rayan Cherki à Manchester City et les probables cessions des parts de John Textor à Crystal Palace, l’OL a de quoi être rassuré. Mieux encore, les Gones peuvent même entrevoir un été avec des recrutements lucratifs. Ce lundi, nous vous révélions en exclusivité que la direction rhodanienne souhaite mettre la main sur Eric Smith pour renforcer leur défense.

Il n’a joué que trois matches avec La Gantoise en…trois ans

Méconnu du grand public, le défenseur de 28 ans est l’une des pièces maîtresses de Sankt Pauli depuis plusieurs saisons. Auparavant, le droitier a explosé dans sa Suède natale. Formé à Halmstads pendant 12 ans, Smith a réalisé deux bonnes premières saisons avec son club formateur avant de s’engager avec l’IFK Norrköping. Deux bonnes saisons plus tard, le roc défensif a pris son envol et a rejoint La Gantoise. Un départ pour la Belgique qui ne s’est clairement pas passé comme prévu. Mis à la cave directement, le Suédois n’a pas pu s’exprimer avec les Buffalos. Prêté à Tromso au Danemark en 2019, Smith est ensuite retourné à Norrköpping lors d’un prêt en 2020. Finalement, il quitte La Gantoise en 2021 après avoir disputé seulement trois petites rencontres avec la formation belge.

Il est capable de jouer à plusieurs postes

Arrivé à Sankt Pauli en 2021, Eric Smith a enfin pu faire étalage de toutes ses qualités. Malgré des débuts irréguliers, le colosse d’1m92 s’est finalement imposé grâce à sa grande polyvalence. Indéboulonnable à partir de la saison 2023-2024, Smith a évolué principalement en défense, mais a également dépanné en jouant au poste de milieu défensif. Une vraie plus-value pour les Rhodaniens qui risquent d’avoir des besoins à ses deux postes la saison prochaine. Encore plus intéressant pour un joueur qui sera libre le 30 juin.

Il est comparé à Franz Beckenbauer par certains scouts

Doté de qualités défensives assez remarquables sur certains domaines comme l’anticipation, Eric Smith a récemment été comparé à Franz Beckenbauer par un dossier de scouting. Cette comparaison plus que flatteuse résulte de l’utilisation tactique du joueur lors de ses deux dernières saisons à Sankt Pauli. Utilisé en défense centrale, Smith avait un rôle différent avec le ballon : profitant de son aisance technique, il remontait au milieu de terrain afin d’apporter le surnombre et encore plus de qualité technique dans l’entrejeu.

Il a été le chouchou de Fabian Hürzeler grâce à sa qualité de passes

Un rôle qu’a développé le Suédois à Sankt Pauli qu’a développé Fabian Hürzeler. Actuel coach de Brighton, l’entraîneur allemand est tombé sous le charme de Smith. Utilisé dans un rôle de défenseur particulièrement utile à la relance, ce dernier a brillé dans sa qualité de relance, en particulier dans ses longues transmissions. En Bundesliga, aucun défenseur n’a réussi plus de longs ballons que lui et ses données se rapprochent de celles d’un Joshua Kimmich dans ce domaine. Doté d’une grande qualité de pied, il a également brillé sur coups de pied arrêtés où son talent au pied a apporté beaucoup de grandes occasions à Sankt Pauli sur corner ou coup-franc. Auteur d’un but cette saison, Smith n’est pas très prolifique mais n’hésite pas à prendre sa chance de loin quand il en a l’occasion.

Il n’a aucune sélection avec la Suède

Malgré toutes ses qualités techniques et sa montée en puissance jusqu’en Bundesliga avec Sankt Pauli, Eric Smith ne compte aucune sélection avec la Suède. Ayant été présent dans toutes les équipes de jeunes avec la Suède, le défenseur était même le capitaine de sa génération en U19. Finalement, ce franc succès en jeunes ne s’est jamais traduit chez les A. Appelé quelques fois ces dernières années, le joueur de 28 ans n’a pas été présent lors des derniers rassemblements à cause de nombreuses blessures qui lui ont empêché d’honorer sa première cape avec les Scandinaves. Avec l’OL et en cas de bonnes performances avec les Gones, nulle doute que Smith pourrait enfin goûter aux joies d’un rassemblement avec la Suède.