Brest : Mathias Pereira Lage va signer en Bundesliga

En fin de contrat avec Brest, Mathias Pereira Lage ne va pas rempiler pour une saison supplémentaire en Bretagne. En effet, selon l’Equipe, l’ancien joueur du SCO d’Angers va quitter le Stade Brestois libre, et signer un contrat avec Sankt Pauli, maintenu in extremis en Bundesliga la saison dernière.

Cette saison, l’ailier portugais était un élément important de l’effectif d’Éric Roy, même s’il n’était pas toujours titulaire avec les Brestois. Il s’est tout de même offert deux buts et sept passes décisives en 29 apparitions en Ligue 1, ainsi qu’un but lors du large succès contre le RB Salzburg en Ligue des Champions, son seul but en neuf matches lors de la campagne européenne brestoise.