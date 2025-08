Bayern Munich : Sven Ulreich annonce le décès de son fils de 6 ans

Sven Ulreich, gardien remplaçant emblématique du Bayern Munich (103 matchs), a annoncé avec une immense tristesse le décès de son fils Len, âgé de seulement six ans, des suites d’une grave maladie. Dans un communiqué publié par le joueur de 36 ans, lui et sa compagne Lisa expliquent avoir longuement hésité avant de rendre cette nouvelle publique, demandant désormais le respect de leur vie privée. « C’est avec une profonde tristesse que nous informons aujourd’hui le décès de notre fils Len, il y a quelques semaines des suites d’une longue et grave maladie », peut-on lire dans la déclaration. « La décision de rendre cette information publique aujourd’hui est extrêmement difficile pour nous. Cependant, c’est une étape importante pour notre famille qui nous permet de clarifier notre situation. »

Le portier a aussi ajouté : « avec notre fille, nous essayons maintenant de retrouver progressivement le chemin de la vie. Nous remercions tout particulièrement nos familles, nos amis et le FC Bayern Munich pour leur discrétion et leur soutien précieux ces derniers mois, cela nous touche beaucoup. Nous demandons au public et aux médias de faire preuve de considération et de respecter notre vie privée. Nous vous prions de bien vouloir vous abstenir de toute autre demande de renseignements ou déclaration. Lisa et Sven. » Né en 2018, lors du premier passage d’Ulreich au Bayern, Len avait accompagné les grands moments de sa carrière. Depuis l’annonce, de nombreux messages de condoléances ont afflué, saluant le courage de la famille dans cette épreuve insoutenable.