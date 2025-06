Un blessé grave après une bagarre lors d’un tournoi de U11 à Toulouse

Ce sont des scènes dont on se passerait bien pour la notoriété du football après de l’opinion publique et des jeunes générations. Selon la Dépèche du Midi, une altercation a dégénéré lors d’un tournoi de U11 à Roquettes, au sud de Toulouse, faisant un blessé grave parmi les accompagnants d’une jeune équipe. La présidente du club hôte raconte que des parents ont envahi le terrain et en sont venus aux mains durant une rencontre, blessant grièvement le père d’un des joueurs, un homme de 45 ans.

Les secours sont rapidement intervenus et ont transporté la victime, dans un état grave selon les pompiers à l’AFP. Si ses jours ne sont pas en danger, la bagarre d’une violence inouïe a choqué les enfants, et le tournoi a fort logiquement été interrompu. Parmi les victimes, un éducateur agressé s’en sort avec quelques blessures légères après une altercation qu’on souhaiterait ne plus jamais voir autour des terrains.