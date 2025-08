Le Mouloudia Alger veut Enzo Crivelli

Le Mouloudia Club d’Alger nourrit de grandes ambitions tant sur la scène nationale que continentale. Fort de son statut de club historique et prestigieux, il figure parmi les formations les plus titrées et les plus populaires d’Algérie, avec un palmarès riche et une base de supporters fidèle et passionnée. Le MCA ne cache pas ses intentions : il veut frapper fort, retrouver les sommets et s’imposer comme une référence du football africain. Armé d’un projet sportif ambitieux et d’une volonté de renouer avec la gloire, le club entend marquer durablement les esprits dans les saisons à venir.

La suite après cette publicité

Le Mouloudia Club d’Alger affiche clairement ses ambitions en cette période de mercato pour renforcer un effectif déjà compétitif. Le club souhaite bâtir une équipe solide et équilibrée autour d’Andy Delort afin de maximiser son potentiel offensif. Pour y parvenir Enzo Crivelli, en fin de contrat au Servette de Genève, a tapé dans l’œil du MCA selon nos informations. Une cible de choix à n’en point douter pour le Mouloudia…