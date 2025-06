Karl Toko-Ekambi pique l’OL sur Rayan Cherki

Cette saison, Rayan Cherki a enfin confirmé l’étendu de son talent sous les couleurs de l’OL. Le jeune milieu offensif lyonnais a terminé meilleur passeur et meilleur dribbleur de Ligue 1. De quoi lui ouvrir les portes de Manchester City cet été. Mais pour Karl Toko-Ekambi, ancien du club et ex-coéquipier du milieu offensif, Rayan Cherki aurait dû éclore bien plus tôt.

«La saison qu’il vient de faire là, il aurait pu la faire il y a 4 ans. Ce n’est pas de sa faute à lui. Lui, c’est un joueur, il est dans une équipe, un club. Si vous êtes des professionnels et que vous êtes trop forts (message aux dirigeants de l’OL), faites en sorte que ce joueur là exploite le meilleur de son potentiel maintenant, pas dans 4 ans. C’est un gamin qui ne fout pas la merde, c’est un bosseur qui travaille beaucoup en dehors du foot. Il a ses ’manières à lui’ mais il ne manque de respect à personne. Ce n’est pas un mec qui se la pète, c’est un super mec», a-t-il lancé dans un live du streamer Ange GR.