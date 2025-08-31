Ligue 1
OM : le groupe avec Hamed Junior Traoré et Harit face à l’OL
Pour la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace au Groupama Stadium pour affronter l’OL. Un choc très attendu ce dimanche soir entre deux équipes qui ont vécu un été mouvementé. L’OM, à l’extérieur, fait figure de favori tant l’attaque lyonnaise sera dépeuplée avec le départ de Mikautadze. Ce dimanche matin, Marseille a dévoilé son groupe pour cette affiche.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 11:39
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋Voir sur X
Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à Lyon 🔥 #OLOM
L’OM pourra compter sur le retour d’Amine Harit dans le groupe et sur sa dernière recrue Hamed Junior Traoré. À noter aussi la présence du jeune Fodé Camara qui arrive de Saint-Etienne. Pour les absences, De Zerbi devra faire sans Rabiot, Paixao, Medina, Kondogbia et Neal Maupay qui est dans la liste des indésirables.
