OM : le groupe avec Hamed Junior Traoré et Harit face à l’OL

Pour la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace au Groupama Stadium pour affronter l’OL. Un choc très attendu ce dimanche soir entre deux équipes qui ont vécu un été mouvementé. L’OM, à l’extérieur, fait figure de favori tant l’attaque lyonnaise sera dépeuplée avec le départ de Mikautadze. Ce dimanche matin, Marseille a dévoilé son groupe pour cette affiche.

L’OM pourra compter sur le retour d’Amine Harit dans le groupe et sur sa dernière recrue Hamed Junior Traoré. À noter aussi la présence du jeune Fodé Camara qui arrive de Saint-Etienne. Pour les absences, De Zerbi devra faire sans Rabiot, Paixao, Medina, Kondogbia et Neal Maupay qui est dans la liste des indésirables.

