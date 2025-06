Portugal : Cristiano Ronaldo était prêt à se casser la jambe !

Le Portugal a remporté la finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne ce dimanche soir à Munich. Après un match intense et équilibré (2-2 après prolongation), les Portugais se sont imposés aux tirs au but (5-3). Cette victoire marque leur deuxième titre dans cette compétition, confirmant leur statut parmi les meilleures nations européennes.

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo, auteur de son 138ème but en sélection, n’a pas caché sa joie pour son pays : «je l’avais déjà ressenti à l’échauffement, je le ressentais depuis un moment. Mais pour l’équipe nationale, si je devais me casser une jambe, je le ferais. C’est un titre, je devais jouer et j’ai donné le meilleur de moi-même, je suis allé aussi loin que possible. J’ai marqué un but».