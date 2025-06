La story de Lamine Yamal avec Nico Williams fait du bruit en Espagne

Inséparables depuis le sacre de l’Espagne l’an dernier à l’Euro, Lamine Yamal et Nico Williams pourraient-ils se retrouver en club, au FC Barcelone ? L’ailier de l’Athletic est à nouveau annoncé partant de son club formateur. Le Bayern Munich mais aussi Arsenal et Chelsea le courtisent mais c’est bien dans la capitale catalane, avec Deco, qu’avait rendez-vous l’agent de Williams ce vendredi après-midi.

Il en fallait peu pour réactiver cette piste, d’autant que les Culés cherchent toujours un ailier gauche pour la saison prochaine. Lamine Yamal a profité de cette dernière information pour publier une story sur son compte Instagram où on le voit célébrer un but en sélection avec son coéquipier et ami. Cette publication fait déjà beaucoup de bruit en Espagne.