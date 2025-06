Barça : Robert Lewandowski a touché le pactole cette saison !

Lorsque Robert Lewandowski a signé au Barça, il a été annoncé qu’il gagnerait moins qu’au Bayern. Mais ça n’est pas tout à fait vrai. Le salaire du Polonais en Allemagne était de douze millions nets par an, contre dix à Barcelone. La réduction a donc existé, mais uniquement lors de sa première saison. À partir de la deuxième saison, son salaire fixe a augmenté pour atteindre un total de 104 millions bruts sur quatre saisons.

La suite après cette publicité

Alors que la saison dernière, il avait déjà gagné six millions bruts en plus des vingt millions de sa première année, pour la saison 2024-25 qui vient de s’achever, ce sont douze millions de plus. Autrement dit, Robert a perçu un salaire net fixe de seize millions d’euros. Des montants qui augmentent car des clauses le stipulent lorsque le Polonais termine champion et meilleur buteur du club. Cette somme aurait même pu être de 18 millions d’euros en cas de triplé, mais le club s’est incliné en demi-finale de Ligue des Champions.