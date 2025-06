Coupe du Monde des Clubs : Antoine Griezmann a envie d’en découdre avec le PSG

« On a hâte d’arriver aux Etats-Unis et de jouer notre premier match contre le Paris Saint-Germain. Actuellement, ils jouent très bien mais je pense qu’on peut les embêter. On l’a d’ailleurs vu chez eux quand nous avions gagné à la dernière seconde. Je crois en mon équipe et j’espère qu’on pourra livrer une belle performance ». Plus tôt cette semaine, Antoine Griezmann lançait ce choc face au Paris Saint-Germain, première rencontre dans ce Mondial des Clubs 2025 pour les Parisiens et les Madrilènes.

Il faut dire que si on parle beaucoup de certains joueurs qui jouent gros cet été, à l’image d’un Kylian Mbappé qui pourrait enfiler le costume de candidat très sérieux au Ballon d’Or en cas de bonnes prestations, Grizi a aussi beaucoup à prouver. Annoncé partant, il a finalement fait le choix de rester, bien épaulé par un Diego Simeone qui lui a fait confiance, alors qu’en interne, certains dirigeants étaient pour un départ.

Mettre fin à sa série noire

Et dans ce Mondial des Clubs, il voudra montrer qu’il a encore sa place dans cette équipe de l’Atlético et qu’il peut encore faire gagner des titres aux Colchoneros. Comme l’indique Marca, il veut briller et surtout faire oublier sa deuxième partie de saison très compliquée, lui qui est sur une série négative de 19 rencontres sans faire trembler les filets adverses. Du jamais vu dans sa carrière.

Alors qu’il devrait avoir de la concurrence devant, avec un duo Sorloth-Alvarez attendu à la pointe de l’attaque des Rojiblancos cette saison, Griezmann a de fortes chances de démarrer ce soir et il sait qu’il joue gros et un bon match contre le PSG est impératif pour lui. Mais aussi pour un Atlético qui sort d’une énième saison décevante. L’attaquant de 34 ans doit montrer qu’il n’est pas finito, et les Colchoneros doivent prouver qu’il faudra compter sur eux pour ce Mondial des Clubs…

