PSG - Atlético : les compositions probables

Le PSG est de retour ! Près de deux semaines après sa victoire en finale de la Ligue des Champions, la formation parisienne est de retour au boulot avec un choc face à l’Atlético de Madrid dans le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs. Cette rencontre, la première du groupe B se déroulera à 21h au Rose Bowl de Pasadena dans la banlieue de Los Angeles. Et forcément, la première composition de Luis Enrique de ce PSG 2025-2026 est très attendue. Après quelques jours de repos, à peine pour les internationaux, le coach espagnol va devoir se creuser la tête pour ne pas griller ses joueurs.

Mais pour ce premier match, pas question de faire tourner. Dans les cages, on devrait retrouver Gianluigi Donnarumma. En défense, Achraf Hakimi occuperait le couloir droit alors que Nuno Mendes, qui vient tout juste de remporter la Ligue des Nations, débuterait sur le côté gauche. La charnière centrale serait composée de Marquinhos et Pacho. Au milieu de terrain, pas de surprise non plus. Les deux Portugais Vitinha et Joao Neves tiendront leur rang. Pour les accompagner, le désormais indéboulonnable Fabian Ruiz.

Luis Enrique ne ménage personne

Enfin dans le secteur offensif, Luis Enrique va devoir composer avec les absences d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Mais le coach espagnol a de quoi faire. A gauche, Khvicha Kvaratskhelia sera aligné et accompagné par Gonçalo Ramos et Désiré Doué devant. Du côté de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, pas question de faire tourner aussi. Oblak tiendra son rang dans les cages avec une défense composée de Le Normand et Gimenez dans l’axe. Molina sera à droite et Galan à gauche.

Au milieu de terrain, dans le 4-4-2 madrilène, les deux milieux centraux seront De Paul et Koke. À droite, le jeune Simeone sera aligné avec le Brésilien Lino sur le côté gauche. Enfin devant, Antoine Griezmann sera chargé d’accompagner Julian Alvarez. Une équipe cohérente sans nouvelle tête. Le PSG, qui s’était incliné en C1 la saison dernière face à cette même équipe, cherchera à se venger ce dimanche soir.

