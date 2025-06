L’Olympique Lyonnais a bouclé l’arrivée d’Afonso Moreira !

Le mercato de l’Olympique Lyonnais est logiquement à l’arrêt. Car il faudra attendre la semaine prochaine et plus précisément le 24 juin prochain pour connaître le sort du club rhodanien face à la DNCG, et donc ce qu’il sera autorisé à faire ou non durant cette période de transfert. Malgré une situation délicate, les Lyonnais scrutent le marché et les occasions qu’ils pourraient saisir. À l’instar du défenseur polyvalent du FC Sankt Pauli, Eric Smith, capable de jouer milieu défensif, qui plaît en interne.

Mais ce mardi, la presse portugaise avait annoncé un autre nom tenté par l’OL : Afonso Moreira. Âgé de 20 ans, cet ailier évoluant au Sporting Portugal est sous contrat jusqu’en 2028 et est considéré comme un espoir des Leões. Un profil étonnant, puisqu’il n’est apparu qu’à trois reprises avec le groupe professionnel en 2024-25 (1 match de championnat, un match en Ligue des Champions et un match en Coupe du Portugal) et a davantage été utilisé avec la réserve, ainsi qu’en Youth League.

Un contrat jusqu’en 2030

La publication portugaise d’A Bola expliquait que la direction rhodanienne avait entamé les négociations avec l’écurie basée à Lisbonne pour le jeune attaquant de 20 ans. Et tout semble aller très vite puisque d’après les dernières informations de L’Équipe, les dirigeants rhodaniens sont tout proches d’un accord avec leurs homologues du Sporting Portugal pour le transfert du joueur, dont la valeur marchande est estimé à 400 000 euros, selon le site spécialisé TransferMarkt.

Son profil est très apprécié par l’entraîneur portugais de l’OL, Paulo Fonseca, et il viendrait pour intégrer la rotation sur les côtés en attaque. Donc pas un potentiel remplaçant pour Malick Fofana, dont le profil intéresse beaucoup la Premier League et notamment Chelsea, qui a contacté l’OL pour l’enrôler. Le prix d’Afonso Moreira ne devrait pas dépasser les deux millions d’euros et il va d’ores et déjà s’engager jusqu’en juin 2030. Un premier coup à bas prix pour les Gones dans ce mercato déjà compliqué.