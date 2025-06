L’OL tente un coup surprise

Dans une semaine, l’Olympique Lyonnais va être fixé. En effet, le 24 juin prochain, la DNCG va examiner le cas des Gones et trancher. Ce qui permettra aux pensionnaires du Groupama Stadium d’en savoir un peu plus sur ce qu’ils pourront faire ou pas durant cette fenêtre des transferts estivale 2025. Malgré une situation délicate et cette épée de Damoclès qui les menace, les Lyonnais scrutent le marché et les occasions qu’ils pourraient saisir.

Hier, nous vous avons expliqué sur notre site que le profil polyvalent d’Eric Smith, défenseur central capable de jouer milieu défensif, plaît en interne. Mais ce n’est pas le seul joueur que les Rhodaniens gardent à l’œil. En effet, A Bola révèle que le club présidé par John Textor regarde du côté du Portugal, en particulier au Sporting CP.

L’OL vise un talent portugais

La publication portugaise explique que Lyon a entamé les négociations avec l’écurie basée à Lisbonne afin de s’offrir Afonso Moreira. Une piste surprenante. Âgé de 20 ans, l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 est considéré comme un espoir des Leões. Lancé dans le grand bain par Ruben Amorim, il n’est apparu qu’à trois reprises avec le groupe professionnel en 2024-25 (1 match de championnat, 1 match en Ligue des Champions et 1 match en Coupe du Portugal). Il a aussi fait le banc à quelques reprises sans entrer en jeu.

Le joueur né en 2005, qui a été stoppé 45 jours entre octobre et novembre dernier en raison d’une blessure, a plus été utilisé avec la réserve, ainsi qu’en Youth League. Au total, toutes équipes confondues, il a fini l’année avec 8 buts et 2 assists en 31 rencontres. Courtisé lors du dernier mercato d’hiver, il était finalement resté à Lisbonne, lui dont la valeur est estimée à 400 000 euros selon le site spécialisé transfermarkt. Cet été, l’OL de Paulo Fonseca est là selon A Bola. Mais il faudra attendre le passage devant la DNCG dans une semaine pour que ce dossier avance vraiment…