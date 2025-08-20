Le Sporting CP accepte de vendre Conrad Harder, pisté par Rennes

Le départ d’Arnaud Kalimuendo vers Nottingham Forest a certes permis d’empocher 30 M€ mais l’attaquant aux 17 réalisations la saison passée laisse également un grand vide au Stade Rennais. Il faut recruter un buteur et il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la fermeture du mercato. Les noms ne manquent pas entre Esteban Lepaul, lequel s’est déjà mis d’accord avec l’écurie brétilienne, Brian Brobbey de l’Ajax, Louis Munteanu de Cluj ou encore Conrad Harder du Sporting CP.

Ce dernier est arrivé l’an dernier au Portugal contre 19 M€. Il devait à terme prendre la place de Viktor Gyökeres, parti à Arsenal. Dans un rôle de 12e homme, le Danois de 20 ans a tout de même inscrit 13 buts (en plus de 10 passes décisives) en 54 rencontres toutes compétitions confondues mais face à l’intérêt qu’il suscite, le club lisboète réfléchit à sa vente. D’après Record, les Leões accepteraient de s’en séparer pour au moins 20 M€. Outre le Stade Rennais, l’AC Milan est intéressé.