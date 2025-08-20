Menu Rechercher
Commenter 10
Liga Portugal

Le Sporting CP accepte de vendre Conrad Harder, pisté par Rennes

Par Maxime Barbaud
1 min.
Conrad Harder, buteur avec le Sporting CP @Maxppp

Le départ d’Arnaud Kalimuendo vers Nottingham Forest a certes permis d’empocher 30 M€ mais l’attaquant aux 17 réalisations la saison passée laisse également un grand vide au Stade Rennais. Il faut recruter un buteur et il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la fermeture du mercato. Les noms ne manquent pas entre Esteban Lepaul, lequel s’est déjà mis d’accord avec l’écurie brétilienne, Brian Brobbey de l’Ajax, Louis Munteanu de Cluj ou encore Conrad Harder du Sporting CP.

La suite après cette publicité

Ce dernier est arrivé l’an dernier au Portugal contre 19 M€. Il devait à terme prendre la place de Viktor Gyökeres, parti à Arsenal. Dans un rôle de 12e homme, le Danois de 20 ans a tout de même inscrit 13 buts (en plus de 10 passes décisives) en 54 rencontres toutes compétitions confondues mais face à l’intérêt qu’il suscite, le club lisboète réfléchit à sa vente. D’après Record, les Leões accepteraient de s’en séparer pour au moins 20 M€. Outre le Stade Rennais, l’AC Milan est intéressé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Ligue 1
Sporting
Rennes
Conrad Harder

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Rennes Logo Stade Rennais FC
Conrad Harder Conrad Harder
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier