La Juventus Turin surveille Emanuel Emegha

La saison prochaine, la Juventus Turin va essayer de retrouver les sommets du football italien. Après un règne sans partage dans les années 2010, la Vieille Dame a connu des dernières saisons plus délicates. Lors de la cuvée qui vient de s’écouler, les Turinois ont réalisé une saison prometteuse malgré les difficultés de Thiago Motta en première partie de saison. Dès l’arrivée d’Igor Tudor en mars, les coéquipiers de Randal Kolo Muani ont montré beaucoup plus de consistances et leur bonne fin de saison avec une seule défaite en neuf matches a permis à la Juve de terminer à la quatrième place synonyme de Ligue des Champions. Dès lors, le club piémontais peut travailler sereinement pour la saison prochaine. L’un des chantiers du mercato de la Juventus Turin concerne l’attaque. Alors qu’un nouveau prêt de Randal Kolo Muani est désiré, l’avenir de Dusan Vlahovic est trouble.

Moins performant qu’à l’accoutumée lors de la dernière saison, l’attaquant serbe touche un énorme salaire. Un problème pour les dirigeants turinois, enclins à s’en séparer dès cet été. En parallèle, la presse italienne explique que la Juventus Turin avance ses pions discrètement sur Emanuel Emegha. En effet, ce mardi, Sky Italia affirme que le Strasbourgeois est l’une des pistes privilégiées des Bianconeri pour les prochaines semaines. Auteur d’une excellente saison avec Strasbourg (14 buts en 27 matches de Ligue 1), l’attaquant néerlandais est également pisté par Chelsea. Son profil est très apprécié par Damien Comolli comme l’explique la Sky, qui affirme que le buteur de 22 ans reste quand même le plan B des Bianconeri à ce stade.