PSG : la pique cinglante de Gasperini à Mbappé

Au cours de sa conférence de presse de présentation, Gian Piero Gasperini, désormais entraîneur de l’AS Roma, a encensé le Paris Saint-Germain, notamment pour l’évolution du projet tactique opéré sous Luis Enrique avec les départs successifs de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Il en a profité pour détailler sa philosophie collective en taclant indirectement les trois anciennes stars parisiennes.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, dans le football moderne, on attaque et on défend. Aujourd’hui, dans le football moderne, ce qui compte, c’est d’être une équipe. Ce que nous voyons du PSG est extraordinaire. Ils ont perdu Messi, Mbappé, Neymar. Ils ont atteint des objectifs qu’ils n’avaient jamais atteints de leur vie avec des joueurs forts et très bien choisis. Je pense que le football aujourd’hui, c’est ça. Ce sont les principes. Il n’y en a pas d’autres. Aujourd’hui, le football change, et il change en équipe à une grande vitesse, on ne s’en rend pas compte.»