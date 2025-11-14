Menu Rechercher
Rafael Van der Vaart fustige Cristiano Ronaldo

Par Chemssdine Belgacem
Il y a quelques mois, Rafael Van Der Vaart s’était illustré avec une sortie remarquée sur Cristiano Ronaldo en expliquant que le Portugais lui avait envoyé une photo de son pénis. Ancien coéquipier du Néerlandais au Real Madrid, le quintuple Ballon d’or avait répondu en expliquant qu’il ne savait pas qui était le Batave. Une réponse qui date de la fin d’année dernière et sur laquelle n’est revenu que maintenant l’intéressé. A la télé néerlandaise, l’ancien meneur de jeu de 42 ans a répondu entre éloges et remarques piquantes.

«Cristiano Ronaldo était un coéquipier incroyable. Mais je ne le voyais pas beaucoup, car il était toujours occupé avec lui-même. J’ai dit un jour qu’il était le seul coéquipier dont je n’avais jamais vu la bite, car il était toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Il n’a pas apprécié que je dise ça ! Il avait plus de crèmes hydratantes dans son sac que tous les autres joueurs réunis, mais… il était sensationnel. Je n’avais même pas 5 % de sa motivation à l’entraînement. C’était fantastique d’être son coéquipier.»

