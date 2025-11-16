CAF Awards 2025 : les finalistes pour le titre de meilleur gardien

Ces dernières semaines, la CAF avait dévoilé la liste des nommés pour le titre de meilleur gardien africain de l’année. Ce dimanche soir, l’instance du football africain a annoncé la liste des trois finalistes pour cette distinction individuelle.

La suite après cette publicité

On retrouve deux gardiens marocains dans cette liste. Le premier n’est autre que Yassine Bounou, qui avait brillé avec Al-Hilal au Mondial des Clubs l’été dernier. Munir El Kajaoui, deuxième gardien de la sélection marocaine, figure aussi dans la liste après sa très belle saison avec le RS Berkane et le titre de champion de Botola. Enfin, on retrouve l’international sud-africain Ronwen Williams de Mamelodi Sundowns, vainqueur la saison dernière.