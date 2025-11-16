Menu Rechercher
Commenter

CAF Awards 2025 : les finalistes pour le titre de meilleur gardien

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yassine Bounou avec le Maroc @Maxppp

Ces dernières semaines, la CAF avait dévoilé la liste des nommés pour le titre de meilleur gardien africain de l’année. Ce dimanche soir, l’instance du football africain a annoncé la liste des trois finalistes pour cette distinction individuelle.

La suite après cette publicité
CAF_Online
𝗚𝗼𝗮𝗹𝗸𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗠𝗲𝗻) - 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀

#CAFAwards2025
Voir sur X

On retrouve deux gardiens marocains dans cette liste. Le premier n’est autre que Yassine Bounou, qui avait brillé avec Al-Hilal au Mondial des Clubs l’été dernier. Munir El Kajaoui, deuxième gardien de la sélection marocaine, figure aussi dans la liste après sa très belle saison avec le RS Berkane et le titre de champion de Botola. Enfin, on retrouve l’international sud-africain Ronwen Williams de Mamelodi Sundowns, vainqueur la saison dernière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Maroc
Yassine Bounou

En savoir plus sur

Maroc Flag Maroc
Yassine Bounou Yassine Bounou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier