LdC : Lautaro Martinez est traumatisé par le PSG

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. En finale, la formation de Luis Enrique a étrillé l’Inter sur le score de 5 à 0. Une défaite difficile à digérer pour les Lombards, notamment Lautaro Martinez (27 ans) Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l’attaquant est toujours abattu après cet échec. Le média italien précise d’ailleurs qu’il n’a jamais utilisé les mots "finale" et PSG durant son entretien.

La suite après cette publicité

« Il faut tourner la page et ne pas penser à ce qui s’est passé. Je ne comprends pas comment on a pu rater une si belle occasion de cette façon. J’étais triste, j’ai eu du mal à comprendre les raisons. J’ai mis cinq à six jours à parler, je voulais expliquer à mon équipe. Ce soir-là, rien n’était possible et on a tout perdu. Ce n’était pas nous, nous n’étions pas une équipe. C’est le football. Et maintenant, il faut passer à autre chose, il n’y a pas d’autre solution, même si tout reste dans ma tête.» Lautaro Martinez risque de ressasser cette nouvelle finale perdue en C1 encore un petit moment.