EdF : Laurent Blanc valide le choix Zinedine Zidane

Ancien sélectionneur de l’équipe de France entre 2010 et 2012, Laurent Blanc ne postule pas pour succéder à Didier Deschamps, qui quittera son poste à l’issue de la Coupe du Monde aux États-Unis. En revanche, le Cévenol a bien voulu évoquer la probable arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus dans les colonnes du Parisien. Et il est conquis.

« Ce serait bien. Très bien, même. J’espère que ce sera le cas. Mais que ce soit moi, Didier ou Zizou, il y a une chose fondamentale qu’on doit comprendre, et Dieu sait que les entraîneurs la comprennent, certains plus que d’autres : on dépend des joueurs », a-t-il déclaré, avant de préciser que le fait de voir un Zidane sans équipe depuis 2021 ne sera pas un problème. « Pas du tout. Vous croyez quoi ? Qu’en cinq ans on a tout oublié ? N’ayez aucune crainte à ce sujet. »