PSG : le père de Neymar est fan de Désiré Doué

Être adoubé du père de son idole, beaucoup en ont rêvé, Désiré Doué l’a fait. Dans un entretien accordé à l’Équipe, Neymar Senior est revenu sur le sacre du PSG, l’équipe que Nasser a réussi à former et la fin de carrière de Neymar du côté de Santos, ou en Europe selon les offres qu’il pourrait voir venir sur sa table. Et le père et agent de l’ex-star parisienne a été dithyrambique avec le jeune Désiré Doué.

«Ils ne sont pas si nombreux à me divertir. Lamine Yamal, Désiré Doué, les Brésiliens aussi : Raphinha, Vinicius Jr… C’est grâce à eux qu’on regarde le foot. Quand j’entends Doué dire qu’il aime mon fils, je suis heureux», a déclaré Neymar Senior, après une phase finale de Ligue des Champions ou Désiré Doué a tout balayé sur son passage, de Brest à l’Inter Milan en passant par Liverpool.