Grosse pression sur Vinicius au Real Madrid, Antoine Griezmann inquiète l’Espagne

Vinicius Jr. est attendu au tournant

Alors que les nouvelles recrues du Real Madrid s’apprêtent à faire leurs débuts et que la défense enregistre des retours importants, Marca de son côté préfère axer sur l’attaque et la promesse d’un nouveau Vinicius. Le deuxième du Ballon d’Or 2024 doit retrouver son meilleur niveau et sera un des points à surveiller de ce Real Madrid new-look cet été lors de la Coupe du monde des clubs. Le Brésilien doit trouver son rythme et affiner sa relation avec Kylian Mbappé.

Antoine Griezmann inquiète l’Espagne

L’Atlético de Madrid a totalement coulé face au PSG, mais le cas d’Antoine Griezmann inquiète. L’attaquant français a atteint la barre des 1000 minutes sans marquer avec son club, alors que sa prolongation a été actée il y a quelques jours, sa forme devient de plus en plus problématique.

Un ancien de Manchester United détruit André Onana

L’autre grosse actualité en Angleterre, c’est la déclaration choc d’un ancien assistant de Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, qui affirme que c’est André Onana, le maillon faible de Manchester United. “Dégagez-le” titre le Daily Mirror, alors que pour le Daily Star, on parle même de priorité n°1 pour le mercato de cet été si les Red Devils veulent retrouver les sommets. L’ancien de l’Ajax n’a jamais vraiment confirmé tous les espoirs placés en lui à son arrivée.