Mercato : la Coupe du Monde des Clubs provoque des situations totalement lunaires !

La Coupe du Monde des Clubs bat son plein aux États-Unis. Alors que la compétition démarre tout doucement et que certains matches ont impressionné à l’instar des cartons du Bayern Munich (10-0 contre Auckland City) et du Paris Saint-Germain (4-0 face à l’Atlético de Madrid), pour les joueurs, c’est un moment particulier. La compétition se déroule jusqu’au 15 juillet prochain et cela arrive pile entre deux exercices. Certains joueurs en fin de contrat ont donc prolongé pour participer à la compétition jusqu’au bout à l’instar de Thomas Müller au Bayern Munich ou encore la prolongation du prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus.

Pour autant, certains éléments ont débuté la compétition sans être sûrs de la terminer. Balayé par le Paris Saint-Germain (4-0), l’Atlético de Madrid avait alors sur son banc trois joueurs dont les contrats arrivent à leur terme le 30 juin prochain avec Axel Witsel, Reinildo Mandava et Cesar Azpilicueta. Il faudra donc se mettre d’accord afin que ces derniers puissent poursuivre la compétition jusqu’au bout. Même son de cloche chez le rival madrilène avec Lucas Vazquez et Luka Modric. Buteur hier avec Benfica contre Boca Juniors (2-2), Nicolas Otamendi est dans la même situation tout comme Ivan Marcano du FC Porto.

Leroy Sané et Angel Di Maria vont quitter la compétition

Ces cas sont nombreux, mais risquent d’être faciles à mettre en place puisque tous ces joueurs n’ont pas encore trouvé de futur point de chute. Une situation bien différente de celle de Leroy Sané. Présent ce dimanche au massacre d’Auckland City (10-0) même s’il n’est pas entré en jeu, l’ailier allemand ne va pas rester au Bayern Munich. Ayant déjà signé avec Galatasaray, il quittera la compétition après la phase de poules pour rallier le club turc. Une situation similaire à celle d’Angel Di Maria. Buteur hier avec Benfica contre Boca Juniors (2-2), l’ailier va rejoindre son club formateur de Rosario Central et ne terminera pas le tournoi avec les Aguias.

Le club portugais dispose aussi dans ses rangs de Renato Sanches dont le prêt en provenance du Paris Saint-Germain prend fin le 30 juin. Pour le conserver plus longtemps, Benfica devra donc trouver un terrain d’entente avec les Franciliens. Benfica connaît d’ailleurs la même situation avec Andrea Belotti, expulsé hier contre Boca Juniors et prêté par Côme. Milieu anglais prêté par Chelsea au Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka voit aussi son bail prendre fin le 30 juin comme Nicola Zalewski de l’Inter Milan. Cependant, ces deux éléments sont susceptibles de rester puisque les Allemands comme les Italiens travaillent pour les garder définitivement.