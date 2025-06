Laurent Blanc savait que le PSG allait remporter la LdC

Parti entraîner en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad, Laurent Blanc n’a pas oublié son passé de coach et son passage au Paris Saint-Germain. Entraîneur des Rouge et Bleu entre 2013 et 2016, le Cévenol n’a jamais peu la chance de soulever la Ligue des Champions. Néanmoins, il assure, après avoir vu le sacre de 2025, qu’il était certain que le club de la capitale finirait par remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes.

« J’étais heureux de voir un club français remporter la C1. Quand j’entraînais le PSG, on me demandait souvent si je pensais que le club gagnerait un jour la Ligue des champions. Et à l’époque, beaucoup en doutaient. Certains se moquaient gentiment de moi quand je répondais invariablement : « Oui, ça arrivera. » (…) Je ne savais pas quand, mais j’étais convaincu que Paris finirait par y parvenir, à force d’investissements. Et ce jour est arrivé. Tant mieux pour le club, pour les joueurs. Marquinhos est l’exemple même de la régularité et de la fidélité. Je suis heureux que ce soit lui qui ait eu l’honneur de soulever le trophée en premier », a-t-il confié au Parisien.