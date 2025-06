PSG : Kylian Mbappé est choqué par Désiré Doué

C’est le Français à la mode sur cette fin de saison. Outre Ousmane Dembélé qui rêve de remporter le Ballon d’Or, Désiré Doué a marqué les esprits. Homme du match de la finale de Ligue des champions avec le PSG après son doublé et sa passe décisive, l’ailier de 19 ans continue son incroyable progression. Et cette progression bluffe même Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid s’est confié sur son coéquipier au micro de Téléfoot.

«Désiré Doué ? Ouais. Il est à l’image des jeunes joueurs qui arrivent. J’ai l’impression qu’ils sont encore plus insouciants que nous. Plus ça avance, plus ils vont l’être. Ce qui est dingue, c’est la faculté qu’il a à être concentré sur son métier. Les gens voient les qualités footballistiques mais j’espère pour lui qu’il va encore progresser pour devenir le joueur qu’il veut devenir. Il a un projet pour sa carrière. On est là pour l’accompagner et lui faire une place pour nous faire gagner et faire kiffer les Français. »