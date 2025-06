Tottenham attaque en justice le propriétaire de l’OGC Nice

Déjà en difficulté financière, Jim Ratcliffe voit d’autres malheurs lui tomber sur le dos. Selon Sky Sports, Tottenham a poursuivi la société du copropriétaire de Manchester United et Nice, INEOS Automotive, devant le tribunal de commerce de Londres. Le club l’accuse d’avoir rompu unilatéralement un contrat de sponsoring deux ans avant son terme.

L’entreprise chimique INEOS a conclu un accord de cinq ans avec les Spurs en 2022, donc avant que Ratcliffe n’achète une participation dans United, pour qu’INEOS Grenadier devienne l’un des partenaires officiels de Tottenham. En mars 2025, INEOS a mis fin à son contrat de sponsoring avec les Spurs, trois ans après le début d’un accord de cinq ans. Pas une première, puisqu’un mois avant, la fédération de rugby néo-zélandaise avait lancé une procédure pour des impayés de plus de six mois de la part d’INEOS, sponsor des All Blacks.