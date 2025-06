CdM des Clubs : l’Inter Miami tenu en échec lors du match d’ouverture

Au milieu de la nuit européenne, de l’autre côté de l’Atlantique on avait le coup d’envoi d’une compétition présentée tour à tour comme une farce puis comme un dernier dossier à remplir pour les candidats au Ballon d’Or : la Coupe du monde des clubs. Hier soir pour le match d’ouverture, pas de candidat au titre au programme, mais Lionel Messi et l’Inter Miami pour ouvrir le bal, et passer le témoin à la nouvelle génération.

Et si le score ne s’est pas révélé flatteur, avec un match nul et vierge (0-0), le jeu était lui présent, avec deux gardiens qui ont brillé en réalisant des parades décisives. Hassan Trezeguet, ancien attaquant d’Aston Villa, aurait pu offrir la victoire à Al-Ahly sur penalty, mais Oscar Ustari était un mur infranchissable cette nuit, repoussant un à un les assauts de l’attaque des Égyptiens. Un match nul qui ne satisfera personne, dans une poule où Porto est annoncé grand favori, mais où une place reste à prendre pour un non-européen.

