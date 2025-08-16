Menu Rechercher
Ligue 1 : les supporters de Nantes sont furieux avant le match contre le PSG

Le stade de la Beaujoire à Nantes @Maxppp
À la veille de la réception du PSG pour l’ouverture de la saison de Ligue 1, les supporters du FC Nantes ont appris une mesure qui a provoqué leur colère : sur le parvis de la Beaujoire, la vente de bière sera désormais conditionnée à l’achat d’un repas. Une contrainte inattendue qui prive les habitués de leur traditionnelle consommation d’avant-match et qui a immédiatement fait réagir la communauté nantaise.

Face à cette décision jugée incompréhensible, plusieurs collectifs de supporters se sont rapidement mobilisés. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, ils dénoncent une restriction qui pénalise les fans sans véritable justification et affirment leur opposition à cette pratique, à la veille d’un choc qui devait être une fête pour le public jaune et vert.

