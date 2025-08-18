Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Amérique du Sud

L’Argentine annonce sa pré-liste avec Lionel Messi et trois Marseillais

Par Chemssdine Belgacem
Lionel Messi

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine continue néanmoins de disputer les rencontres de qualifications dans la zone d’Amérique du Sud. L’occasion pour Lionel Scaloni de peaufiner sa tactique et de convoquer de nouvelles têtes afin de présenter la meilleure sélection possible dans moins d’un an à la Coupe du monde.

🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐
#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆
Voir sur X

Ce lundi, le sélectionneur de l’Albiceleste a présenté sa pré-liste pour les rencontres contre le Venezuela et l’Equateur. Une sélection où figurent les Marseillais Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli. Lionel Messi est forcément convoqué tout comme le Lyonnais Nicolas Tagliafico. La pépite du Real Madrid Franco Mastantuono est également présent.

