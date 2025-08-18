Menu Rechercher
Commenter 39
Ligue 2

L’AC Ajaccio dépose officiellement le bilan

Par Raphaël Raffray
1 min.
Ajaccio, nouveau dauphin de Ligue 2 @Maxppp

L’AC Ajaccio a officiellement déposé le bilan ce lundi auprès du tribunal de commerce d’Ajaccio, mettant fin au secteur professionnel du club. Après plusieurs mois de difficultés financières et l’incapacité à trouver un repreneur, le déficit estimé à plus de 13 millions d’euros a précipité la cessation des paiements. Selon le quotidien régional Corse-Matin, cette situation entraîne la perte de « 180 emplois directs » et la fermeture d’un centre de formation reconnu comme le meilleur de Ligue 2 en mai dernier.

La suite après cette publicité

Face à cette situation, l’association ACA, dont le bureau devrait bientôt démissionner, espère relancer le club en National 3, mais doit d’abord faire appel de la décision de la DNCG interdisant toute participation aux championnats nationaux. Pour éviter une descente directe en Régional 1, le club doit rapidement réunir plusieurs centaines de milliers d’euros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (39)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Ajaccio

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Ajaccio Logo Ajaccio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier