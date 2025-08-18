L’AC Ajaccio dépose officiellement le bilan

L’AC Ajaccio a officiellement déposé le bilan ce lundi auprès du tribunal de commerce d’Ajaccio, mettant fin au secteur professionnel du club. Après plusieurs mois de difficultés financières et l’incapacité à trouver un repreneur, le déficit estimé à plus de 13 millions d’euros a précipité la cessation des paiements. Selon le quotidien régional Corse-Matin, cette situation entraîne la perte de « 180 emplois directs » et la fermeture d’un centre de formation reconnu comme le meilleur de Ligue 2 en mai dernier.

Face à cette situation, l’association ACA, dont le bureau devrait bientôt démissionner, espère relancer le club en National 3, mais doit d’abord faire appel de la décision de la DNCG interdisant toute participation aux championnats nationaux. Pour éviter une descente directe en Régional 1, le club doit rapidement réunir plusieurs centaines de milliers d’euros.