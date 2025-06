Manchester United a accéléré les discussions pour Hugo Ekitike

Après des mois d’ombre au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike a retrouvé la lumière en Allemagne. Prêté puis définitivement acheté à l’Eintracht Francfort, l’attaquant de 22 ans a profité de cette nouvelle étape pour se relancer avec brio. Loin de la pression parisienne, il a rapidement conquis la Bundesliga grâce à sa mobilité, sa capacité à jouer en appui comme en profondeur, et son sens du but. En une demi-saison, il a su redevenir un titulaire crédible et un atout offensif majeur pour Francfort, avec plusieurs buts décisifs et un impact constant dans le jeu. Une véritable renaissance pour celui qui, un an plus tôt, semblait s’être perdu dans la hiérarchie parisienne.

Auteur de 22 buts (15 en Bundesliga, 3 en Coupe d’Allemagne, 4 en Europa League) et 12 passes en 48 matchs, cette montée en puissance n’a pas échappé aux recruteurs européens. Plusieurs clubs de Premier League suivent de près sa trajectoire, et notamment Manchester United, qui a été l’un des premiers à repérer le potentiel d’Ekitike lorsqu’il brillait encore sous les couleurs du Stade de Reims. Alors que le mercato s’ouvre à peine, le club mancunien a déjà entamé des démarches concrètes pour tenter de s’attacher ses services. Et selon nos informations, les discussions s’intensifient…

Des contacts positifs avec l’agent !

En effet, d’après nos indiscrétions, les discussions se sont accélérées depuis deux jours entre l’agent de Hugo Ekitike et les dirigeants de Manchester United. Le club anglais suit de près l’attaquant français depuis ses débuts à Reims, et semble désormais prêt à passer à l’offensive. Les discussions entre Manchester United et l’entourage du joueur ont très bien avancé, preuve de l’intérêt concret des Red Devils. Les parties sont optimistes après ces approches positives.

Le club mancunien a même pris contact avec l’Eintracht Francfort pour s’informer du prix demandé pour libérer Ekitike, preuve supplémentaire de son sérieux dans ce dossier. Manchester connaît les demandes du club allemand. Mais United n’est pas seul : Liverpool et Chelsea restent en embuscade, toujours attentifs à l’évolution de la situation de l’ancien Parisien, auteur d’une deuxième partie de saison intéressante en Bundesliga. Le mercato d’Hugo Ekitike s’annonce animé… et l’Angleterre pourrait bien être sa prochaine destination.