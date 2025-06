Côme fonce sur une ancienne pépite du Barça

Après avoir officialisé la signature du jeune crack Martin Baturina en provenance du Dinamo Zagreb, Côme ne compte pas s’arrêter là et continue de vouloir renforcer son attaque. Et la prochaine cible de l’ex-promu est Abde Ezzalzouli, selon Sky Sports. L’ailier marocain est évalué à 20 millions d’euros, mais le principal obstacle est son salaire, puisqu’il gagne 2,5 millions d’euros par saison.

La direction de Côme n’a pas encore trouvé d’accord et la Roma apprécie également le joueur bien qu’elle conserve Alexis Saelemakers comme priorité dans ce rôle. Cette saison, l’ancien Barcelonais Abde Ez a disputé 49 rencontres sous le maillot du Real Betis, pour neuf buts et une passe décisive, et surtout une prestation majeure face à Chelsea malgré la défaite en finale de Conférence Ligue.