Manchester United : Alejandro Garnacho pose un nouveau problème à Ruben Amorim

Jusqu’où ira la situation d’Alejandro Garnacho à Manchester United. L’Argentin, malgré ses indéniables qualités (11 buts, 10 passes décisives en 58 matches), n’en fait souvent qu’à sa tête. La dernière en date a été celle de trop. Après la défaite des Red Devils en finale de la Ligue Europa contre Tottenham, il s’était laissé aller à quelques critiques de dégoût à l’encontre de son entraîneur, Ruben Amorim. «Jusqu’à la finale, j’ai joué tous les tours, j’ai aidé l’équipe, mais jouer 20 minutes aujourd’hui… Je ne sais pas.»

Les relations semblaient déjà un peu compliquées entre les deux hommes, elles sont devenues d’un seul coup glaciales. Le Portugais a pris la décision d’écarter le joueur pour la dernière journée de championnat et lui a indiqué la porte de sortie pour la saison prochaine. Après cela, la tournée asiatique ne s’est pas très bien passée pour le club, battu dans son premier match amical par une sélection de joueurs asiatiques, alors que le joueur a lui été surpris (avec Amad Diallo) en train d’adresser un doigt d’honneur aux fans.

Le prix demandé par MU effraie

Cela n’a évidemment pas arrangé son cas. «Tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui accepte de te signer», lui aurait carrément adressé Amorim à la fin de la saison devant l’ensemble du groupe. C’est alors qu’est apparu le Bayer Leverkusen, désormais entrainé par un certain Erik ten Hag, ancien coach de MU et de Garnacho. Le Néerlandais serait chaud pour l’accueillir et le relancer après les déboires de ces dernières semaines mais le problème est toujours le même pour un joueur évoluant en Premier League : le coût.

MU a fixé son prix à 80 M€, selon les informations du Daily Mail. C’est bien trop élevé pour le B04, malgré la vente de Florian Wirtz à 137 M€, d’autant qu’il faudra assumer le salaire derrière. Les autres courtisans risquent eux aussi d’être effrayés par le tarif et iront voir ailleurs. Or, les Red Devils comptent sur la vente de l’Argentin pour financer en partie leur mercato, eux qui viennent d’accueillir Matheus Cunha pour 73 M€. Sans cela, la large refonte de l’effectif s’annonce bien plus réduite que prévu.