Ruben Amorim ne veut plus d’Alejandro Garnacho à Manchester United !

Le chantier de Ruben Amorim avec Manchester United s’annonce énorme. Arrivé en novembre dernier sur le banc des Red Devils après des années de maestria à Lisbonne avec le Sporting, le coach portugais n’est pas parvenu à redresser la barre. Malgré un effectif intéressant, l’entraîneur de 40 ans n’a pas trouvé les ressources pour remobiliser des esprits déconfits. Ainsi, le club le plus titré d’Angleterre a été la risée de tout le royaume cette saison. Rapidement éliminé des coupes nationales, les pensionnaires d’Old Trafford vont finir la saison à la 14e place, au mieux, en Premier League alors qu’ils sont actuellement seizièmes.

La suite après cette publicité

Un bilan inquiétant qui ne s’est pas arrangé en Coupe d’Europe. Se qualifiant après un miracle en quarts de finale face à l’OL, les coéquipiers de Bruno Fernandes ont lamentablement échoué en finale face à Tottenham, qui n’avait plus gagné de titres depuis 2008. Un échec retentissant qui n’a pas entamé la confiance de Ruben Amorim. Se sentant toujours investi d’une grande mission malgré ses nombreuses doléances à la presse, le tacticien portugais travaille déjà pour la saison prochaine. Et bien que cette défaite en finale de C3 face aux Spurs a joué un sale tour aux finances prévues à Manchester pour l’été, le chantier prioritaire reste l’attaque. Ainsi, la presse anglaise expliquait il y a quelques semaines que Liam Delap et Matheus Cunha allaient poser leurs valises à Manchester cet été.

La suite après cette publicité

Le torchon brûle entre Ruben Amorim et Alejandro Garnacho !

Une information qui reste à officialiser mais qui jette un froid sur l’avenir de certains attaquants mancuniens. C’est notamment le cas d’Alejandro Garnacho, peu apprécié par Amorim qui ne l’a fait jouer que 20 minutes lors de la finale face à Tottenham. N’hésitant pas à critiquer les choix de son coach, l’ailier argentin de 20 ans se serait même vu indiquer la porte de sortie par Ruben Amorim en personne, d’après les dernières informations de The Athletic. Après la défaite face à Tottenham, une réunion aurait eu lieu au camp d’entraînement de Manchester United d’après la publication anglophone. L’occasion pour Ruben Amorim d’assurer qu’il resterait l’an prochain et qu’il ne comptait plus sur l’homme aux 11 buts et 10 passes décisives en 58 matches cette saison.

Interrogé sur l’avenir de Garnacho en conférence de presse il y a quelques jours, Amorim avait expliqué qu’il ne savait pas de quoi était fait l’avenir de plusieurs joueurs de son effectif : «je parle toujours à mes joueurs, mais je me concentre maintenant sur le dernier match. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous avons un plan et nous nous sommes préparés pour les deux situations, avec la Ligue des champions et sans. Nous avons une idée du type d’équipe que nous voulons, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le dernier match et nous aurons le temps d’aborder toutes ces situations. Non, ce qui change, c’est une compétition de moins, ce match en milieu de semaine. La rotation des joueurs, la profondeur de l’équipe, tout cela change complètement si vous avez trois ou quatre compétitions. Cela change un peu le plan, mais pas la façon dont je considère mes joueurs en regardant simplement la finale.» Vous l’aurez compris, le torchon brûle entre Ruben Amorim et Alejandro Garnacho à Manchester United.