Manchester United a bouclé l’arrivée de deux attaquants à 110 M€ !

Cette saison, Manchester United a été catastrophique en Premier League. S’enfonçant rapidement dans les méandres du classement d’outre-Manche, les Red Devils ont rapidement dit adieu à leurs aspirations européennes avec Erik Ten Hag. Prometteuse, l’arrivée de Ruben Amorim n’a rien changé sur le bilan national. Toujours aussi pathétiques, les pensionnaires d’Old Trafford n’ont pas su faire mieux et pointe à une triste 16e place à une journée de la fin du championnat.

La suite après cette publicité

Un bilan forcément inquiétant et qui a provoqué l’ire des dirigeants mancuniens. Et même si le parcours en Europa League est bien plus reluisant avec une finale qui se jouera ce mercredi face à Tottenham, les pensionnaires d’Old Trafford aspirent à faire mieux l’an prochain. Cela passera forcément par un mercato estival où l’attaque a été ciblée comme étant le chantier prioritaire. Dès lors, les dirigeants des Red Devils travaillent en parallèle de la fin de saison sur des cibles potentielles pour se renforcer offensivement l’an prochain.

Liam Delap et Matheus Cunha sont en négociations avec Manchester United

Depuis plusieurs semaines, le nom de Matheus Cunha revient avec insistance. Brillant en Premier League avec Wolverhampton (15 buts en 31 matches), l’attaquant brésilien de 25 ans s’est déjà entretenu avec Ruben Amorim il y a quelques semaines. D’accord pour rejoindre le théâtre des rêves, l’ancien de l’Atlético de Madrid dispose d’une clause libératoire fixée à 74,5 millions d’euros. Et d’après les dernières informations du Daily Mail, tout est prêt pour que Matheus Cunha signe avec United dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Un premier renfort qui ne devrait pas arriver seul. En effet, comme l’indique The Athletic, Manchester United est également entré en négociations pour recruter Liam Delap. L’attaquant de 22 ans, formé à City et auteur de 12 buts en Premier League avec Ipswich, dispose d’une clause libératoire fixée à 35 millions d’euros suite à la descente de son équipe en Championship. Selon le média anglais, des négociations ont eu lieu avec Delap en face-à-face dans les installations d’United. Même si l’ancien de Derby County va prendre le temps de la réflexion, ces discussions pourraient être décisives dans son futur choix. Au total, Manchester United va donc dépenser 110 millions pour rénover son secteur offensif en souffrance avec Rasmus Hojlund et Joshua Zirkzee.