Manchester United annonce sa première recrue estivale avec Matheus Cunha

Cet été, Manchester United va être actif sur le marché des transferts. Une résolution obligatoire pour les Red Devils qui sortent de la pire saison de leur histoire récente. Largué en début de saison avec Erik Ten Hag, le club mancunien a fait le choix de miser sur Ruben Amorim. Malgré tout son génie, le technicien portugais n’a pas été en mesure de redresser la barre pour des Red Devils à la dérive. Terminant la saison à la 15e place en Premier League, les pensionnaires d’Old Trafford ont connu un dénouement dramatique en Europa League.

Après une folle qualification en quarts de finale face à l’OL, les coéquipiers de Bruno Fernandes ont déroulé face à Bilbao en demi-finale. C’est finalement en finale que les Mancuniens se sont écroulés face à Tottenham. Avec une défaite sur la plus petite des marges, Manchester United a dit adieu à ses derniers espoirs européens et a lancé son grand chambardement pour se relever dès la saison prochaine. Pour y parvenir, Ruben Amorim a déclenché la grande lessive et a déjà indiqué la porte de sortie à André Onana et Alejandro Garnacho. Dans le sens des arrivées, Manchester United a cherché à étoffer son attaque.

Manchester United fait sauter la banque pour Matheus Cunha !

Et depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance : Matheus Cunha. Brillant cette saison avec Wolverhampton, l’attaquant de 26 ans a inscrit 15 buts en 33 matches de championnat avec les Wolves. Dès lors, la cote de l’ancien de l’Atlético de Madrid est montée en flèche et les discussions avec Manchester United se sont intensifiés ces dernières semaines. Le prix de sa grosse clause libératoire fixée à 73 millions d’euros n’a pas refroidi les ardeurs mancuniennes qui ont officialisé l’arrivée de leur nouvel attaquant ce dimanche sur leurs réseaux sociaux :

«Manchester United a trouvé un accord avec Wolverhampton Wanderers pour la signature de Matheus Cunha. La signature de l’attaquant brésilien est soumise à l’obtention d’un visa et à l’enregistrement. Âgé de 26 ans, Matheus Cunha compte 13 sélections en équipe nationale du Brésil. En club, il a disputé 270 matches et marqué 72 buts en première division anglaise, espagnole, allemande et suisse. En deux saisons et demie chez les Wolves, Cunha a inscrit 33 buts en 92 apparitions. Tout le monde à Manchester United se réjouit d’accueillir Matheus à Old Trafford.» Le mercato de Manchester United est officiellement lancé.